Calciomercato Lazio, sfuma il centrocampista: ha scelto la Francia

Calciomercato Lazio, Ilic sceglie il Marsiglia

Il centrocampista del Verona, Ivan Ilic, è stato più volte accostato alla Lazio, come forte richiesta di Maurizio Sarri. Non avendo tentato l’affondo finale, i biancocelesti si vedeno sfumare un obiettivo di mercato. Il giocatore ha ricevuto offerte dal Torino di Juric e nelle ore quella dell’Olympique Marsiglia.

Lazio, Ilic vola in Francia

Il Verona sembra aver accetto l’offerta dell’Olympique Marsiglia, per il centrocampista. L’offerta, intorno ai 20mln, è stata ritenuta giusta per il valore del giocatore, che a giorni volerà in Francia.