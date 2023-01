Calciomercato Milan, altro duello col Tottenham dopo la Champions | I rossoneri sono pronti

Il classe 99 potrebbe sbarcare a Milano | I dettagli

Il Milan tenta il colpo Zaniolo. Pallino di Maldini da tempi non sospetti, stavolta i presupposti ci sarebbero tutti. Il trequartista è ai ferri corti con la Roma e per sua volontà palesemente espressa, si è detto pronto ad andarsene. Già la scorsa estate ci furono contatti con il suo agente ma alla fine poi non se ne fece nulla. Ora tra desiderio di partire del calciatore e determinazione nel prenderlo dei rossoneri, l’affare sembrerebbe più concreto. Ciò nonostante, ci sono ancora degli ostacoli da superare. Primo tra tutti il prezzo del suo cartellino.

La società capitolina difficilmente lo cederà per un’offerta inferiore ai 35 milioni di euro, cifra forse troppo esosa per le casse milaniste considerando che la scorsa estate ad un prezzo simile si aggiudicarono De Ketelaere. E poi c’è la concorrenza rappresentate dalla Premier League. Sia Tottenham che Brighton infatti sono intenzionate ad aggiudicarsi le prestazioni del trequartista, con i secondi in lieve vantaggio data la loro possibilità di avvicinarsi al valore economico del ventitreenne. Maldini dovrà fare presto se vuole vedere indossare la casacca rossonera dal suo pupillo.