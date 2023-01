Calciomercato Milan, ecco perchè prendere Zaniolo | L’ambiente dice sì

Calciomercato Milan, perchè si Zaniolo

Carlo Pellegatti, giornalista che conosce bene le vicissitudini del Milan e non solo ha parlato sul canale YouTube ha parlato del possibile arrivo di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: “Il giocatore non vuole andare all’estero e gli piace l’idea Milan. Vediamo l’evoluzione. Il Milan 35-40 milioni non li dà, ad una cifra più interessante il Milan potrebbe pensarci, prenderebbe un giocatore che galvanizzerebbe l’ambiente e lo spogliatoio perc23hé Zaniolo è forte”. Non c’è solo lui però perchè il Milan vuole ringiovanire la rosa in vista del prossimo anno e potrebbe ricominciare proprio dall’attacco.