Giroud e Milan ancora insieme?

Le strade tra Giroud ed il Milan potrebbero clamorosamente separarsi, in un’intervista riportata da calciomercato.com l’attaccante francese mette in dubbio il suo futuro in rossonero: “Ho voglia di rinnovare con il Milan, con la vittoria dello Scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi. Sto parlando con il club, se c’è la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò. Potrei scegliere una destinazione esotica, la Mls mi è sempre piaciuta”.