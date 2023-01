Calciomercato Milan, situazione Zaniolo: Maldini tenta l’affare

Il ds rossonero garantisce il pagamento a luglio, per Zaniolo

Calciomercato Milan, Maldini vuole Zaniolo

Nelle ultime ore è venuto a galla il forte interessamento del Milan per Nicolò Zaniolo, che sembrerebbe averlo chiesto, già a gennaio. Tiago Pinto ha bisogno di monetizzare per sistemare i conti della Roma, perciò Maldini dovrà convincere i giallorossi con offerte e non chiacchiere.

Milan, ecco la situazione Zaniolo

Per Zaniolo contatto diretto tra Maldini e l’agente. Il Milan ha dato ampia disponibilità per luglio. Ma al massimo subito dopo la gara di martedì con la Lazio darà una risposta per gennaio, con la possibilità di ragionare sull’obbligo. Presto la decisione anche del Tottenham.