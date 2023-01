Calciomercato Milan: Zaniolo si può solo a queste condizioni

Zaniolo al Milan solo in prestito

Il futuro di Zaniolo resta un rebus, soprattutto i club inglesi sul centrocampista con il Tottenham in testa, ma la destinazione resta incerta. Non è nemmeno da escludere una permanenza a Roma, come detto da Mourinho, soprattutto se non arriveranno proposte all’altezza. Si è parlato di Milan, il club rossonero sta monitorando la situazione, il giocatore da sempre piace ai rossoneri.

Zaniolo in prestito

Il club milanese sarebbe disposto, come conferma tuttosport, a trattare con la formula del prestito e obbligo di riscatto, la Roma invece vuol cedere il giocatore solo a titolo definitivo e a cifre non certo irrisorie. Una possibile trattativa non semplice, ma il Milan c’è.