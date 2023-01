Calciomercato Roma, cercasi difensore per Mourinho | Si guarda alla Liga

Ipotesi Nacho Fernandez in difesa per la Roma

Calciomercato Roma, tra cessioni e acquisti

Il calciomercato della Roma è attivo soprattutto sul fronte cessioni. La patata bollente è rappresentata dal caso di Nicolò Zaniolo, in rotta con la società giallorossa e corteggiato da Tottenham, Brighton e Milan. Oltre a lui sembrano essere in uscita anche Rick Karsdorp e Eldor Shomurodov. Il tecnico Jose Mourinho richiede un difensore centrale di esperienza e il General Manager Tiago Pinto prova ad accontentarlo.

Calciomercato Roma, idea Nacho Fernandez a parametro zero

Per il ruolo di centrale difensivo sembra essere tornato di moda un nome già accostato in passato. E’ quello di Nacho Fernandez che secondo quanto riportato da TMW, sarebbe in scadenza col Real Madrid e sarebbe un profilo gradito all’allenatore portoghese. Su di lui però ci sarebbe già un’altra squadra che avrebbe già intavolato una trattativa.