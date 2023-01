Calciomercato Roma, l’agente di Karsdorp a Trigoria | Le ultime

Calciomercato Roma, Karsdorp resta sul mercato

Giorni febbrili di calciomercato per la Roma: il club giallorosso in questi ultimi giorni vuole provare a formalizzare la cessione di alcuni giocatori considerati ormai esuberi da Josè Mourinho. Uno di questi è indubbiamente Rick Karsdorp, che dopo le accuse pubbliche dell’allenatore post Sassuolo non ha più visto il campo ed è stato messo sul mercato.

Mercato Roma, l’agente di Karsdorp a Trigoria per trovare una soluzione

Come riporta Gazzetta.it, il procuratore del calciatore in uscita dalla Roma si sta confrontando con il dirigente giallorosso Tiago Pinto. Si lavora per trovare una destinazione al calciatore, anche se l’ingaggio da oltre due milioni di euro netti a stagione non rende semplice la sua cessione. Il Feyenoord lo riprenderebbe volentieri ma non alle condizioni attualmente imposte dalla Roma, ovvero a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto.