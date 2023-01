Calciomercato Roma, l’attaccante potrebbe rimane in Serie A: tante le offerte

Calciomercato Roma, Shomurodov in uscita

L’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, è da tempo sul mercato visto il poco minutaggio ottenuto con Mourinho. Il giocatore uzbeko ha molte richieste in richieste Serie A, ma i giallorossi non aprono al prestito. Per via del FFP, la Roma è costretta ha monetizzare per ogni uscita deve fare. La richiesta giallorossa si aggira intorno ai 15mln di euro.

Roma, resta viva la pista estera per Shomurodov

Il Torino in primis ha messo gli occhi sul giocatore ma l’offerta si ferma a 10mln, la Cremonese sembra puntar forte il giocatore ma preferirebbe la formula del prestito e lo Spezia che, nelle ultime ore, sembrerebbe aver chiesto informazioni. C’è anche un’altra pista da considerare, quella del Lille che, affondando il colpo, potrebbe aggiudicarsi il giocatore subito.