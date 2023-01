Dalla Spagna: “il Real Madrid vuole Chiesa”. I bianconeri bloccano l’esterno

Calciomercato Juventus, il Real Madrid guarda in casa bianconera

La situazione bianconera si fa sempre più complicata. I fatti extra campo rischiano di ripercuotersi sui giocatori stessi e sulla situazione mercato. La Juventus sta cercando di ripartire dai giovani per creare una nuova era, ma viste le penalizzazioni e, le probabili sanzioni future, i talenti rischiano di finire sul mercato. Il Real Madrid, da grande club qual è, fiuta un possibile colpo di mercato.

Juventus, Chiesa nel mirino del Real Madrid

Il discorso Europa, per i bianconeri si fa complicato, e molti giocatori potrebbero essere scontenti all’idea di non parteciparne. Uno di questi potrebbe essere Federico Chiesa, finito nel mirino del Real Madrid pronto a fare un’offerta importante per il giocatore, che attualmente è in scadenza nel 2025. Ma la Juventus si guarda bene dai “nemici” e proverà ad intavolare un rinnovo il prima possibile.