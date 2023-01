I consigli del lunedi, Inter-Empoli sotto la lente dei bookmakers | Comparazione quote e bonus

Inter-Empoli, i bookmakers vedono nerazzurro

I consigli dei bookmakers per il posticipo della Serie A, interessanti le quote, positivi i bonus per i nuovi clienti proposti da Betaland, GolGol e SportBet:

Interessanti le quote proposte dai bookamers per la sfida tra Inter e Empoli, un interessante 1+over2.5 a 1.45 da non sottovalutare. I tre book, Betaland, GolGol e SportBet sono allineati, leggermente più alta la quota di SportBet che valuta il risultato 1.49. Una quota che gli scommettitori non si lasceranno sfuggire è l’1 dei nerazzurri nel primo tempo quotato da GolGol addirittura a 1.78. Mentre SportBet e Betaland si attestano a 1.74. Mentre l’over 2.5 secco viene quotato rispettivamente a 1.54, 1.58 e 1.52.