Inter-Empoli, i dubbi di Inzaghi | Le formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Inter impegnata nel posticipo con l’Empoli, ancora qualche dubbio per Inzaghi, in difesa probabile presenza in campo dal 1′ per De Vrij, mentre a centrocampo ballottaggio tra Calhanoglu e Asllani.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi (Bastoni); Dumfries, Barella, Asllani (Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.