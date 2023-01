Inter Empoli, risultato, tabellino e highlights del match

L’Empoli si impone per 1-0 in casa dell’Inter, nel posticipo della 19/a giornata di Serie A. Il gol decisivo di Baldanzi al 66′. Da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Milan Skriniar al 40′. Con questo risultato l’Inter resta al terzo posto con 37 punti, raggiunta dalla Roma, a -13 dal Napoli capolista e a -1 dal Milan. L’Empoli sale invece al nono posto da solo con 25 punti.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (71′ 9 Dzeko), 23 Barella (71′ 14 Asllani), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (71′ 8 Gosens); 10 Lautaro Martinez, 11 Correa (46′ 12 Bellanova).All: Simone Inzaghi.

EMPOLI: 13 Vicario; 24 Ebuehi, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro (46′ 32 Haas), 8 Henderson (74′ 21 Fazzini), 25 Bandinelli; 28 Cambiaghi (64′ 35 Baldanzi), 10 Bajrami (74′ 9 Satriano); 19 Caputo (90′ 4 Walukiewicz)All: Paolo Zanetti.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Berti – Scarpa. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Espulso: Skriniar (I)

Ammoniti: Skriniar (I), Akpa Akpro (E), Henderson (E), Parisi (E), Barella (I), Dzeko (I)

INTER EMPOLI HIGHLIGHTS