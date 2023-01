Inter, idea nuova per la difesa | Il nome

Non solo i soliti nomi, l’Inter pensa a Chalobah

Sul taccuino dei dirigenti interisti ci sono i vari Scalvini, Smalling e non solo come possibili sostituti di Skiniar. Nelle ultime ore torna di moda il nome di un vecchio pallino, Trevoh Chalobah, già in estate nel mirino di Inter e altri club della Serie A. Il nome del difensore torna di moda in casa nerazzurra. Intanto questa sera a San Siro spazio a Inter – Empoli, il popolo nerazzurro che accoglienza riserverà a Skriniar? Cessione a gennaio o giugno per il centrale slovacco? Attendiamo.