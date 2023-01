Inzaghi svela: “Sabato tornerà Dumfries. Tolgo i giocatori ammoniti per questo motivo”

Simone Inzaghi ha parlato al termine della sconfitta contro l’Empoli. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Che succede a Dumfries?

“Sta lavorando per rimettersi in pari. Ho preferito Bellanova in quel momento perché sta facendo bene e meritava questa occasione. Dumfries da sabato sarà completamente a disposizione”.

Troppo prudente a inizio ripresa con 5 difensori?