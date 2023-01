Italia, Mancini consiglia Zaniolo: “Si metta a disposizione della squadra. E sulla penalizzazione della Juventus..”

Intervenuto al Coni con Gianmarco Pozzecco (Ct Nazionale Pallacanestro), Ferdinando De Giorgi (Ct Nazionale Pallavolo) e Alessandro Campagna (Ct Nazionale Pallanuoto), il Ct dell’Italia, Roberto Mancini ha parlato di tanti temi. Queste le sue parole:

Quale sarà il mantra?

“Il mantra sarà quello di ringiovanire la squadra pensando anche al 2024 e alle prospettive future”.

Zaniolo sta vivendo un altro momento un po’ così. Come lo vedi?

“Io credo lui sia un ragazzo con grandi qualità, come tutti deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento”.

Cosa ha detto fin qui il campionato dalla tua prospettiva?

“Che c’è qualche ragazzo che non gioca, le solite cose. Poi il campionato sta dicendo che il Napoli è la squadra migliore”.

Cosa ti unisce agli altri ct?

“Valori, responsabilità. Rappresentiamo una grande nazione a livello sportivo”.

Il tema Juve può influenzare i tuoi giocatori?

“Questo non lo so. I giocatori poi vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, non credo”.

Un successo in Nations League quanto può essere importante per la tua Nazionale?

“Sarà a giugno. Abbiamo prima due partite importanti, però poi vincere la Nations League con ragazzi più giovani potrebbe essere una buona cosa”.