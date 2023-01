La Juve crolla in borsa? Il -15 spaventa…

Juventus, in borsa pesa il -15 di penalizzazione

Come riporta gazzetta.it ‘la Juventus non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione, per un calo teorico dell’11,2% del titolo al momento dell’apertura di inizio settimana. Gli scambi sono poi partiti attorno alle 9.30 con una perdita iniziale del 9,63 % a 0,29 euro, sceso poi all’8% e stabilizzato nel giro di una decina di minuti attorno a una perdita cospicua del 7,33% a 0,3046 euro’. La penalizzazione di 15 punti spaventa quindi gli investitori, un contraccolpo prevedibile.