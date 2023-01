Milan, Theo Hernandez salta la Lazio: Pioli preoccupato

Niente trasferta in biancazzurro per l’attaccante argentino

Il referto medico parla chiaro: affaticamento muscolare. Theo Hernandez non potrà quindi prendersi il suo posto con i compagni di squadra del Milan sul pullman che li condurrà a Roma per affrontare la Lazio. La dirigenza rossonera ha optato per lasciarlo a casa per motivi precauzionali.

Gli altri precedenti per infortunio con i rossoneri

La lista delle occasioni in cui il venticinquenne giocatore di Marsiglia in forza ai rossoneri dal 2019 ha dovuto dare forfait per infortunio fa quindi registrare un’altra tacca: nel 2019-20 si fermò ai box una prima volta per lacerazione capsulare della caviglia, poi vennero altri motivi come la quarantena dovuta al Covid, la gastroenterite, problemi alla tibia, affaticamento muscolare e, più di recente, corona virus e febbre. Il suo bilancio di 114 presenze e 20 reti con i rossoneri, quindi, per essere aggiornato, richiederà un po’ di tempo.