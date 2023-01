Napoli, indagine sull’acquisto di Osimhen | I dettagli

Napoli, chiesta proroga per l’indagine su Osimhen

In casa Napoli sta tenendo banco l’indagine giudiziaria sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille ai partenopei, avvenuto per 71 milioni e 250 mila euro. Di questa cifra, 50 milioni di euro sono stati pagati cash e sono in parte frutto di plusvalenze di 19,9 milioni di euro, realizzate vendendo quattro calciatori e sono queste ultime ad essere ritenute fittizie secondo i magistrati. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura del capoluogo campano ha chiesto altri 6 mesi di tempo per approfondire le indagini.

Napoli, accusa di falso in bilancio

Il Pubblico Ministero Francesco De Falco insieme al procuratore aggiunto Sergio Amato, ha avanzato l’accusa di false comunicazioni sul bilancio nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 nei confronti di De Laurentiis e della dirigenza del Napoli. Il processo si era chiuso in precedenza ad aprile 2022, ma con queste nuove accuse potrebbe essere riaperto come avvenuto con l’indagine Prisma nei confronti della Juventus.