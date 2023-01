Pays de Cassel PSG 0-7, Mbappè dà spettacolo in Coupe de France

Il Tabellino:

PAYS DE CASSEL: Bogdanski C. (dal 22′ st Djelema E.), Boudjema C., Bruneel N. (dal 35′ st Valdher M.), Leclerc B., Leganase A. (dal 10′ st Rudent K.), Rapaille C., Samson R. (Portiere), Sane K. (dal 10′ st Itoua R.), Santrain D. (dal 22′ st Delcourt C.), Thoor L., Zmijak A.. A disposizione: Bogdanski A., Clausi E. (Portiere), Delcourt C., Djelema E., Dron M., Dubreucq H., Itoua R., Rudent K., Valdher M. Allenatore: Goethals S..

PARIS SG: Ekitike H. (dal 22′ st Gharbi I.), Mbappe K., Mendes N. (dal 1′ st Bernat J.), Navas K. (Portiere), Neymar, Pembele T. (dal 14′ st Hakimi A.), Pereira D., Ramos S. (dal 22′ st Bitshiabu E.), Sanches R. (dal 15′ st Ruiz F.), Soler C., Vitinha. A disposizione: Bernat J., Bitshiabu E., Gharbi I., Hakimi A., Housni I., Marquinhos, Rico S. (Portiere), Ruiz F., Zaire-Emery W. Allenatore: Galtier C..

Reti: al 29′ pt Mbappe K. (Paris SG) , al 33′ pt Neymar (Paris SG) , al 34′ pt Mbappe K. (Paris SG) , al 40′ pt Mbappe K. (Paris SG) , al 11′ st Mbappe K. (Paris SG) , al 19′ st Soler C. (Paris SG) , al 34′ st Mbappe K. (Paris SG) .

Ammonizioni: al 30′ pt Bruneel N. (Pays de Cassel) al 26′ pt Neymar (Paris SG).