Calciomercato Inter, indiscrezioni spagnole sulla panchina nerazzurra

Il punto su Inzaghi e… Simeone

Inzaghi potrebbe lasciare la panchina nerazzurra a fine stagione per sedere su quella dell’Atletico Madrid. L’attuale allenatore della squadra spagnola invece, Diego Simeone, dovrebbe tornare in Italia a guidare la squadra di Milano. Uno scambio a tutti gli effetti insomma. El Cholo ritroverebbe quella tifoseria che tanto lo ha amato da calciatore quando vestiva la casacca nerazzurra mentre a mister Inzaghi l’idea di misurarsi in un campionato diverso rappresenterebbe una sfida non poco stimolante. Supercoppa italiana vinta e messa in bacheca, l’Inter continua a pensare al mercato. Con Skriniar ancora indeciso sul da farsi, in questi ultimi giorni si sta facendo avanti una indiscrezione proveniente dalla Spagna. Misterpotrebbe lasciare la panchina nerazzurra a fine stagione per sedere su quella dell’. L’attuale allenatore della squadra spagnola invece,, dovrebbe tornare in Italia a guidare la squadra di Milano. Uno scambio a tutti gli effetti insomma. El Cholo ritroverebbe quella tifoseria che tanto lo ha amato da calciatore quando vestiva la casacca nerazzurra mentre a mister Inzaghi l’idea di misurarsi in un campionato diverso rappresenterebbe una sfida non poco stimolante.

La cosa però resta semplicemente una “voce di corridoio” forse neanche troppo fattibile. In fin dei conti un ritorno a Milano da parte dell’argentino rappresenterebbe per i nerazzurri un dispendio economico non indifferente considerando l’attuale contratto mostruoso che lo lega all’Atletico Madrid. Se poi la possibilità verrà veramente presa in considerazione da società e diretti interessati saranno soltanto futuri sviluppi a dircelo.