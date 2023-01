Calciomercato Inter, l’esterno vuole la Premier: l’agente vola in Inghilterra

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, vuole 40mln per Dumfries

Calciomercato Inter, Dumfries vuole la Premier

L’esterno destro dell’Inter, Denzel Dumfries, sarebbe interessato all’idea di andare a giocare in Premier. L’olandese, dopo aver disputato un prima parte di campionato in ottima forma ed un Mondiale sontuoso, si ritrova a dover combattere con la propria condizione fisica. Le voci di mercato che lo vedono protagonista non si sono mai affievolite, anzi l’egente è volta a Londra.

Inter, Ausilio vuole 40 milioni di euro

Rafaela Pimenta, agente di Dumfries, è in Inghilterra per esplorare il mercato della Premier, in quanto vari top club cercano un nuovo terzino destro. Dumfries può lasciare l’Inter a gennaio, se arriva un’offerta da circa €40mln: nel caso i nerazzurri prenderebbero un sostituto.