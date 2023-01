Calciomercato Inter, tante le offerte per Skriniar: i nerazzurri accelerano la cessione

Milan Skriniar si allontana sempre di più dall’Inter. Intervenuto a Telenord, il procuratore del calciatore, Roberto Sistici, ha parlato del futuro del difensore avvicinandolo sempre di più alla cessione con l’Inter che potrebbe ricavare decine di milioni d24i euro prima di perderlo a zero. Ma ora torniamo alle parole di ieri rivelate dall’agente del difensore:

Italiani?

“Non italiani”.

Ci sono possibilità che Skriniar rinnovi prima della scadenza di giugno il suo contratto con l’Inter?

“Al momento non c’è questa possibilità. Chi conosce Milan conosce anche la sua professionalità e lealtà, sa benissimo che onorerà sempre la maglia del club per il quale è tesserato, un club che gli ha dato molto e al quale lui darà il massimo, come sempre”.