Calciomercato Juventus, il Real pronto a fare sul serio per il bianconero

Chiesa nel mirino del Real Madrid

Con la Juventus finita nell’occhio del ciclone per le ormai note vicissitudini giudiziarie, molte società italiane e non, sono pronte a fiondarsi sul banchetto bianconero, così come una iena fa con la sua preda. Complice quindi la situazione non proprio rosea, è abbastanza chiaro che la vecchia signora si potrebbe ritrovare costretta a cedere qualche suo pezzo da novanta. E neanche a farlo apposta ecco farsi avanti i primi contendenti. Il Real Madrid in questi giorni infatti, sta sondando il terreno per arrivare a Federico Chiesa, ala bianconera nonché della nazionale italiana con la quale si è laureato campione d’Europa.

Di fatto quindi il giovane calciatore è diventato un obiettivo di mercato degli spagnoli. La sua scadenza contrattuale è fissata per il 2025 ma in un contesto societario del genere e con una penalizzazione che difficilmente permetterà ai bianconeri di approdare in Champions League, Florentino Perez non perde certamente tempo e comincia concretamente a studiare la migliore strada da percorrere per portare il classe 97 a vestire la casacca bianca.