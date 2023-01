Calciomercato Juventus, nuova pretendente per McKennie: c’è il Leeds

Calciomercato Juventus, altra inglese su McKennie

Il centrocampista statunitense Weston McKennie sembra non rientrare più nei piani della Juventus e per lui si era già fatto avanti l’Aston Villa. Ma la formazione di Birmingham non sarebbe l’unica ad essere interessata in Premier League.

Calciomercato Juventus, spunta il Leeds per McKennie

Secondo quanto riportato da Relevo, per McKennie sarebbe spuntata un’altra pretendente in Premier League. Si tratta del Leeds e i contatti con i Whites sarebbero già stati avviati per intavolare una trattativa