Calciomercato Lazio, il talento vola in Spagna: ecco dove

Il ds della Lazio mette a segna un altro colpo in uscita

Calciomercato Lazio, Raul Moro torna in Spagna

Igli Tare, ds della Lazio, comincia a pizzare i primi colpi in uscita. Uno di questi è Raul Moro, classe 2002, che i biancocelesti hanno acquistato sperando di aver trovato un nuovo talento. Sarri ha deciso subito che non avrebbe fatto parte della rosa, perciò la società ha deciso di mandarlo in prestito alla Ternana. Ora sembra cambiare di nuovo il suo futuro.

Lazio, Raul Moro all’Oviedo

Il calciatore spagnolo, seppur avendo ancora il contratto con la Lazio in scadenza nel 2025, volerà in Spagna. Precisamente all’Oviedo, club di seconda divisione, dove il giocatore andrà in prestito.