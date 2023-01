Calciomercato Lazio, le parole di Marusic sul suo futuro in biancoceleste

Calciomercato Lazio, Marusic taglia le 200 presenze con la maglia biancoceleste

La Lazio celebra le 200 presenze in biancoceleste di Adam Marusic: il laterale montenegrino, nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ha raggiunto l’importante traguardo e si appresta a giocare titolare nel big match di questa sera allo Stadio Olimpico contro il Milan.

Mercato Lazio, Marusic ha parlato anche del suo futuro

Intervistato da Leggo.it, Marusic ha parlato della delicata sfida contro i rossoneri ma anche del suo futuro in biancoceleste: “Sono davvero molto contento di tagliare questo traguardo, per me è un orgoglio aver raggiunto quota 200 presenze con la maglia della Lazio. Mi alleno con il massimo dell’impegno ogni giorno per giocare ancora molte altre partite con questo meraviglioso club e spero di raggiungere altri risultati importanti. Il Milan di Pioli rimane una grande squadra, anche se nelle ultime partite non è riuscito a raccogliere molti punti e ha perso in Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dovremo restare concentrati per tutti i 90 minuti e anche oltre e giocare come sappiamo con entusiasmo e fiducia».