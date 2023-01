Calciomercato Lazio, si pensa alle cessioni | Partono in due

Necessità di sfoltire in ottica indice di liquidità: Basic può partire

La Lazio ha necessità immediata di vendere in ottica indice di liquidità. Si cercano gli indiziati da far partire per sistemare la situazione e i principali nomi che potrebbero fare le valigie sono Fares e Basic. I due non fanno pienamente parte del progetto di Sarri e possibili offerte saranno ascoltate. Per Basic ci sono stati sondaggi da parte di Salernitana prima, e ultima la Cremonese a chiedere informazioni, ma nulla di concreto.