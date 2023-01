Calciomercato Lazio, un ex Fiorentina per l’attacco | Tare tenta l’affondo

Calciomercato Lazio, a Sarri serve un attaccante

Sono tanti i nomi che circolano in queste ore per l’attacco della Lazio anche se in casa biancoceleste l’ultima idea porta ad un ex Fiorentina. Piace infatti il nome di Haris Seferovic, centravanti svizzero in uscita dal Benfica ma che ora è in prestito al Galatasaray.

Calciomercato Lazio, tre gli obiettivi per Tare

E proprio il club turco vuole riscattare il calciatore, a cui non dispiacerebbe l’ipotesi serie A visto che oltre alla Lazio l’ex viola interessa anche alla Salernitana, che cerca il partner d’attacco di Piatek. Per Tare restano aperte le piste che portano a Sanabria e Bonazzoli, attaccante in uscita proprio dal club di Iervolino.