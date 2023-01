Calciomercato Milan, Giroud vestirà ancora rossonero | C’è la firma

Calciomercato Milan, Giroud prolunga il suo contratto

Aspettando la sfida di questa sera contro la Lazio, in casa Milan si torna a parlare del tema rinnovi. E proprio Sky Sport ha parlato del futuro di Olivier Giroud, visto che il contratto del calciatore francese scadrà il prossimo 30 giugno. L’attaccante, ex Arsenal e Chelsea, è pronto a restare in maglia rossonera andando a prolungare il suo contratto per un altro anno sperando di essere ancora protagonista visto che a Pioli servono i gol dell’attaccante, a cominciare proprio dalla sfida di questa ser contro la Lazio.