Calciomercato Milan, la strategia per arrivare a Zaniolo

Si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Zaniolo via dalla Roma . Il trequartista, dopo la mancata convocazione contro lo Spezia chiesta da lui stesso, è uno dei calciatori più ricercati d’Europa. Oltre ai tedeschi delinfatti si sono fatte avanti molte altre squadre soprattutto inglesi.fra tutte con quest’ultima che ha dimostrato un reale interessamento concreto presentando un’offerta di un prestito con obbligo di riscatto pari a 25 milioni.

Offerta declinata dai giallorossi che valutano Zaniolo 35 milioni. Nel frattempo anche la dirigenza milanista si è messa in moto, iniziando proprio ieri i primi colloqui con gli agenti del ventitreenne. E’ molto probabile che verrà presentata una proposta con obbligo di riscatto qualora la squadra raggiungesse la qualificazione Champions. Il problema vero però resta sempre il valore del suo cartellino. Il Milan infatti sa bene che difficilmente potrà spingersi oltre i 25 milioni. Tanti per le risorse dei rossoneri e poche per le pretese giallorosse.