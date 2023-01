Calciomercato Milan, si avvicina il rientro di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi con il pallone

Importante novità per il Milan, anche in chiave calciomercato: Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in campo con il pallone, come testimoniato da una story di Instagram pubblicata dallo svedese per condividere il momento con i tanti tifosi rossoneri che lo stanno aspettando.

Mercato Milan, tempi ancora incerti per il rientro in campo di Ibrahimovic

Come riporta Sportmediaset, nonostante la buona notizia sui tempi di recupero, il rientro in campo di Ibrahimovic è ancora incerto. Nessuno si sbilancia, nemmeno Stefano Pioli ha certezze a riguardo, ma l’obiettivo non dichiarato sembra essere la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma il 14 febbraio.