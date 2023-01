Calciomercato Milan, si tratta per Zaniolo | L’offerta dei rossoneri alla Roma

Zaniolo obiettivo concreto del Milan

Arrivano conferme, l’interesse del Milan per Zaniolo è concreto. Come conferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe offerto alla Roma 5 milioni di euro per il prestito oneroso con riscatto obbligatorio intorno ai 20 milioni di euro in caso di qualificazione rossonera alla prossima Champions League. Un’offerta al momento declinata dai giallorossi che puntano a far cassa nell’immediato.

Roma e Milan pronte a trattare

Una trattativa in fermento, previsti oggi contatti tra i due club anche se in casa rossonera ci son smentite (di circostanza?). Zaniolo-Milan, qualcosa si muove. La Roma valuta proposte, ma il futuro del calciatore sembra ormai lontano dalla capitale.