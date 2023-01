Calciomercato Roma, il giocatore è in uscita: piace alla Fiorentina

Calciomercato Roma, l’attaccante piace alla Viola

Se Belotti ha deluso le aspettative, Jovic e Cabral non sono da meno. Cabral è attualmente infortunato, mentre Jovic è un corpo estraneo, spesso assente dal gioco. Proprio per questo motivo, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un attaccante e Il Gallo sarebbe l’attaccante su cui la Viola starebbe puntando. Belotti non rientra nei piani di Mourinho ma è difficilissimo, se non impossibile, che lasci Trigoria in questa sessione di mercato; nel caso la trattativa saltasse, Roma e Fiorentina ne riparleranno a giugno.

La Fiorentina è alla ricerca disperata di un attaccante. La Viola vuole tornare a giocare in Europa, ma i risultati non stanno aiutando la truppa di Vincenzo Italiano, complice di ciò soprattutto la mancanza di continuità realizzativa. In virtù di ciò, i toscani sono alla ricerca di una punta che faccia goal, dato che gli attaccanti non si stanno dimostrando all’altezza. Se la trattativa con la Roma per Belotti non dovesse concretizzarsi, sul taccuino della Fiorentina ci sarebbero Petagna, per il quale il Napoli chiede però troppi soldi, e Beto dell’Udinese, che realizzato 7 goal in questa stagione di Serie A.