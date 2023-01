Calciomercato Roma, l’attaccante nel mirino del Leverkusen: I dettagli

Calciomercato Roma, la lunga trattativa Shomurodov

L’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, è al centro di una trattativa lunga un quasi un mese, con il Torino. Tante le squadre che, però, sono piombate sul giocatore durante la trattativa, il Lille e la Cremonese su tutte. I francesi hanno accennato ad una piccola offerta ma chiedendo il prestito, ricevendo dalla Roma un secco no. I grigiorossi hanno, invece, chiesto informazioni ma l’ingaggio del giocatore sembra esser troppo alto per le casse della Cremonese. Il Torino, quindi, rimane in pole ma nelle ultime ore tampinata dal Bayer Leverkusen.

Roma, il Bayern Leverkusen su Shomurodov

Nella notte è arrivata la notizia che il Bayer Leverkusen, sarebbe interessata all’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov. Il club tedesco si sarebbe inserito nella trattativa con il Torino, garantendo il possibile acquisto, già a gennaio.