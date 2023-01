Calciomercato Roma, nuovi aggiornamenti su Zaniolo: le ultime

Gli aggiornamenti su Zaniolo: il Milan non sfonda

Nessuna concreta novità sul Milan e Zaniolo. I rossoneri non hanno mosso nessun passo in avanti per mettere in piedi una vera e propria trattativa e sfondare il colpo. Le monetarie della dirigenza del diavolo risultano fuori portata rispetto alle richieste giallorosse. Infatti i capitolini pretendono 35-40 milioni dal ricavo per la cessione di Zaniolo. Il Milan non intende oltrepassare la manica e si limita a offrire 25 milioni.

Calciomercato Roma, Newcastle su Zaniolo

Una sirena arriva però dalla Premier League. In particolare il Newcastle ha avanzato alla Roma un’offerta che consiste in 5 milioni più 35 cosa che non interessa al calciatore, mentre quella del Tottenham non piace ai giallorossi.