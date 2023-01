Calciomercato Serie B: Genoa, arriva Dragus – Romagna va a Como – Praszelik Palermo o Spal

Il Genoa ha chiuso per l’attaccante Dragus

Ultima settimana di calciomercato, club molto attivi, tra questi il Como chiuderà tra martedì e mercoledì mattina per Romagna, per il difensore bisogna solo definire con il Sassuolo se arriverà in prestito secco o con diritto. Per la porta, oltre a Semper , il Como ci sta provando per Alfred Gomis. Il Genoa è ormai in chiusura per Dragus, che dovrebbe essere tesserato in tempo per la partita di sabato contro il Pisa. Il Pisa ha in uscita Sibilli, sull’attaccante ci sono Frosinone, Ascoli, Brescia e Modena. Infine sul centrocampista del Verona Praszelik ci sono Palermo e Spal, la Ternana dopo aver ceduto Pettinari è interessata a Sebastiano Esposito dell’Anderlecht.