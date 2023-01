Juventus, a rischio squalifica i tesserati bianconeri: tra questi c’è anche l’ex Dybala

Il caso plusvalenze ha portato alle strette la Juventus ma non solo. E’ di queste ore infatti la news che riguarderebbe i tesserati del club bianconero che parlavano in una chat e che rischiano la squalifica di un mese. Questo è quando affermato dal giornalista Paolo Ziliani visto che il regolamento parla chiaro: “Compensi al di fuori dell’ambito federale incorrono nella squalifica di almeno un mese”.

Poichè si parla di tariffario, queste sanzioni scatteranno in automatico. Ciò significa che fra un mese, o forse prima, tutti i giocatori (più #Sarri) ancora in attività verranno fermati per un mese: compresi #Dybala, #Demiral, #Kulusevski, #Bentancur ecc. (7. segue) pic.twitter.com/sfSQOwCltD

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023