Juventus, scenario a sorpresa sul futuro di Massimiliano Allegri | Il tecnico aspetta

In vista il rinnovo con il tecnico fino al 2027

Allegri… di rinnovare con Allegri. La dirigenza della Juventus si direbbe felice (allegri con la lettera minuscola) di prolungare il contratto al suo tecnico che di nome fa Massimiliano e di cognome l’aggettivo al plurale ma con la emme maiuscola. Lo scenario che si profila in questi giorni in via Druento dove ora sulla poltrona principale siede Gianluca Ferrero è di un rinnovo del contratto al tecnico ex, tra gli altri, anche di Milan e Cagliari fino al 2027.

Novità anche sul piano gestionale con l’ingresso di Storari e Pessotto e con Manna direttore sportivo

Secondo quanto afferma “La Gazzetta dello Sport“, infatti, ad Allegri sarebbe addirittura assegnato un più ampio spettro di competenze che uscirebbe dagli stretti confini della prima squadra. Cifre non ne emergono ma il patto tra società e attuale allenatore punta dritto a risollevare il morale della truppa dopo la botta della penalizzazione che ha fatto prendere alla squadra l’ascensore verso il basso in classifica. Quello di Massimiliano Allegri non è però il solo discorso in ballo. Si sono infatti registrati altri movimenti di assestamento come l’assegnazione a Giovanni Manna del ruolo di direttore sportivo e l’ingresso nel novero gestionale della prima squadra di Marco Storari e Gianluca Pessotto. In queste rivoluzioni copernicane che hanno un po’ ridefinito l’assetto dirigenziale bianconero , però, il nome di Allegri troneggia al centro, pressochè inamovibile.