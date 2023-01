Lazio-Milan, i consigli dei bookmakers: le quote e i bonus

Lazio-Milan, il Diavolo attrae ancora

La 19ª giornata vede il suo epilogo col posticipo di stasera alle ore 20:45, che mette di fronte Lazio e Milan allo stadio Olimpico. Le due squadre sono divise da quattro punti a favore dei rossoneri campioni d’Italia in carica e secondi in classifica, dietro il Napoli. Il Diavolo sembra attrarre ancora visto che i bookmakers vedono come probabile, la vittoria degli ospiti: il 2 è in leggero vantaggio, quotato a 2.60 per SportBet e Betaland e tre punti in meno per GolGol, a 2.57.

Lazio-Milan, prevale l’opzione 12+Under

Nonostante la differenza di punti in classifica tra Lazio e Milan, la partita appare abbastanza incerta nel pronostico anche per quello che riguarda la doppia chance. Prevale l’opzione 12+Under valutata 1.33+1.77 da SportBet e GolGol, mentre Betaland la promuove ad 1.35+1.77.