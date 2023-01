Lazio-Milan, Pioli deve rialzare la testa

Il Milan di Pioli stasera affronterà la Lazio per cercare di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa contro l’Inter. Sarri, invece cercherà di avvicinarsi terzo posto per combattere per il secondo. Che bella sfida che si prospetta!

Le probabili formazioni di Lazio-Milan