Le Parisien allontana Skriniar dal Psg: “Ora serve un attaccante”

Calciomercato Inter, Skriniar verso la Ligue 1: le ultime

La telenovela Skriniar è destinata a non terminare(per ora) visto che i nerazzurri non hanno ancora ceduto il difensore slovacco, che a sorpresa potrebbe arrivare a giugno a parametro zero. Questo quanto spiegato da Le Parisien: “Il Paris – si legge – ha solo tra i 10 ei 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato. E la priorità è quella di un rinforzo un attacco, un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Sarabia, calciatore ceduto al Wolverhampton la scorsa settimana per cinque milioni di euro”.