Becali su Morutan: “A fine stagione resterà a Pisa o andrà in un altro club”

Il procuratore di Morutan ha espresso la sua opinione sulla trattativa con il Galatasaray

Il Pisa e Pisa si coccolano un piccolo campione, Olimpiu Morutan sta disputando un campionato importante con la maglia nerazzurra, ed ora il nome del fantasista rumeno è sui taccuini di molti club italiani ed esteri.

Il Pisa ha sul cartellino del rumeno il diritto di riscattarlo a 5,5 milioni, che diventa obbligo nel caso in cui Moruțan segna 10 gol e 12 assist, cosa che accadrà sicuramente visti i numeri dle rumeno fino ad oggi.

Giovanni Becali, procuratore del rumeno, in una intervista ha spiegato a che punto è la trattativa che il Pisa sta avendo con il Galatasaray, circa il riscatto del giocatore:

Il Pisa ha proposto 3,5 milioni di euro al Galatasaray, ed anche se ora il Galatasaray non ha soldi, non è d’accordo, ma vedremo.

Morutan rimarrà di sicuro in Italia. Non so se a Pisa. Il Pisa ha la possibilità, se non lo venderà, di fare la differenza in denaro.

È un ragazzo che ha il cervello sulla testa. E’ diventato un uomo importante per la squadra e spero che arrivi dove tutti vogliamo “