Calciomercato Inter, Marotta punta un ex rossonero per sostituire Skriniar | Il nome

Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar arriva in estate

L’Inter ha gestito malissimo il caso Milan Skriniar e ora si trova ad una convivenza forzata con il giocatore. Il difensore slovacco non lascerà i nerazzurri a gennaio, e ciò vuol dire che l’Inter lo perderà a 0 nella sessione estiva: Marotta e Ausilio stanno già lavorando al sostituto. Nei giorni scorsi era circolato il nome di Scalvini, difensore dell’Atalanta, ma le altissime richieste dei bergamaschi – 40 milioni di euro – rappresentano un grande ostacolo. I meneghini hanno così deciso di puntare su altro, con Marotta che sta studiando il piano per portare in nerazzurro Tiago Djalò del Lille.

Calciomercato Inter, ecco chi è il sostituto di Milan Skriniar

Tiago Djalò è un difensore centrale classe 2000, tra l’altro cresciuto nelle giovanili del Milan. Forte fisicamente e veloce in campo aperto, è anche abbastanza preciso nell’impostare l’azione dalle retrovie. Nato ad Amadora, in Portogallo, gioca con il Lille dal 2019. Il portoghese ha soltanto un altro anno di contratto con i francesi, i quali, dunque, potrebbero lasciarlo partire ad un prezzo abbordabile a giugno.