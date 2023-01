Calciomercato Inter, Marotta programma le cessioni | Addio già a gennaio

Inzaghi saluta il suo centrocampista

In queste ultime giornate di calciomercato invernale, l’Inter è impegnata principalmente per la questione Skriniar ancora da risolvere. Ma oltre a lui, mister Inzaghi, potrebbe dire addio ad un altro calciatore della sua squadra, Roberto Gagliardini. Il centrocampista bergamasco infatti, è seguito dal Nottingham Forest club di Premier League.

Poche sono state le presenze per lui fino ad ora, appena 8 e forse adesso più che mai, considerando anche i suoi 28 anni, è giunto il momento di trovare nuove strade e nuovi stimoli. Resta solo da capire quando si concretizzerà la faccenda. La cosa certa è che Gagliardini sicuramente andrà via, se poi la cosa avverrà adesso oppure nel prossimo calciomercato estivo di giugno, questo ancora non è chiaro.