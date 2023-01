Calciomercato Inter, si accelera per i rinnovi | Il caso Skriniar fa paura

Inter, si pensa ai rinnovi

Evitare nuovi casi Perisic o Skriniar, questo il diktat in casa Inter. Gli addii per mancato rinnovo di Perisic e ora (salvo clamorosi ripensamenti) di Skriniar spaventano la dirigenza nerazzurra. Da Darmian a Dzeko, fino ad arrivare a Calhanoglu e Bastoni, l’entourage nerazzurro punta a definire in tempi brevi i rinnovi dei punti fermi della rosa nerazzurra evitando il ripetersi di tira e molla e aste di mercato.

Perdere prima Perisic e ora, probabilmente, Skriniar oltretutto senza far cassa fa paura e non è fattibile in casa Inter, ove i bilanci al momento recitano un ruolo rilevante. Rinnovi e niente trattative last minute, questo l’obiettivo di Marotta e soci.