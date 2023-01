Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic con le valigie in mano | Le possibili destinazioni

Il giocatore potrebbe lasciare Torino dopo un solo anno di permanenza

Il problema più importante per la Juventus, riguardo a Dusan Vlahovic, era finora di recuperarlo il prima possibile per un fastidio pubalgico. Ma alla finestra se ne affaccia ora un altro che rischia seriamente di rubargli la scena ed è più radicale. La domanda è semplice semplice: dove giocherà l’attaccante bianconero e della nazionale serba classe 2000 e finora capace di gonfiare tredici volte le porte altrui in venticinque presenze?

Calciomercato Juventus, ecco la richiesta dei bianconeri

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, in Serbia hanno ormai una certezza granitica: sempre maglia a stelle strisce sarà, dicono dalla patria del calciatore che l’ha onorata finora in nazionale 19 volte con dieci centri, ma non più bianconera bensì azulgrana. Cioè del Barcellona, nella terra catalana dove sono pronti per assicurarselo a estrarre dal conto in banca della società una somma di 80 milioni di Euro. Ma non necessariamente il calciatore, proseguono sempre i rumors serbi, è destinato a finire laddove il piatto tipico è la paella e ci si gode una piacevole vista dalla collina del Montjuich. A comporre la fila di chi cerca l’ex Fiorentina vi sarebbero anche alcuni sodalizi di Premier league. Che sarebbero persino disposti a mettere sul piatto più degli 80 Euro preventivati dagli iberici.