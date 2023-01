Cessione in via di definizione per Mckennie: le intenzioni sul mercato della Juve

Weston Mckennie saluterà la Juventus in questa finestra di calciomercato invernale. Lo statunitense assaporerà la nuova aria della Premier League e lo farà con la maglia del Leeds United. Accordo in via di definizione con tra i due club sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro. L’intenzione della Juventus però è quella di non intervenire sul mercato per trovare un sostituto.