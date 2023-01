Calciomercato Juventus, altra cessione di Cherubini: le ultime

La sua partenza dipende da un solo fattore

Ore decisive quelle che stanno trascorrendo per quel che riguarda il futuro di Gianluca Frabotta. Il giovane calciatore classe 99 di proprietà della Juventus, attualmente è in prestito al Frosinone ma a quanto pare non sta riuscendo a giocare con abbastanza continuità. Nella sua testa quindi la volontà di cambiare aria già magari da adesso, sta crescendo di giorno in giorno. A farsi avanti nel frattempo è il Genoa, interessato più che mai ad aggiudicarsi le prestazioni del terzino sinistro. C’è solo un piccolo ostacolo che potrebbe rallentare il passaggio in terra ligure; cioè quello legato all’addio di Lennart Czyborra. Il laterale tedesco non rientra nei piani di mister Gilardino, di conseguenza la sua partenza aprirebbe di fatto la porta all’entrata nella squadra rossoblu di Frabotta. Gilardino lo attende speranzoso.