Calciomercato Lazio, rischia di sfumare un obiettivo di Tare | I dettagli

Calciomercato Lazio, rischia di sfumare Luca Pellegrini

Il mercato della Lazio non decolla: il club biancoceleste continua ad avere alcuni ruoli scoperti che Maurizio Sarri vorrebbe coprire proprio in questa finestra di mercato. Uno di questi è sicuramente il terzino sinistro, con Luca Pellegrini obiettivo numero uno: la situazione ad oggi però si è notevolmente complicata, con il rischio che l’operazione possa sfumare.

Mercato Lazio, Lotito temporeggia e l’Eintracht non aspetterà più

Come riporta Tuttomercatoweb, l’Eintracht Francoforte non è più disposto ad aspettare:l club biancoceleste, che in un primo momento ha ragionato sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, non ha avanzato alcuna proposta e anche nelle ultime ore in questo senso non sono arrivate novità, né ci sono stati incontri. Non sembrano quindi esserci più spiragli per la chiusura dell’operazione: per Luca Pellegrini quasi certa la prosecuzione della stagione in Bundesliga.